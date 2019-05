Proceso de informatización ordenado y seguro

La Habana, Cuba. – La Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba publica hoy las Resoluciones 98 y 99 de 2019 del Ministerio de Comunicaciones, sobre redes privadas de datos y el empleo de Sistemas Inalámbricos de Alta Velocidad.

Explicó la Viceministra de Comunicaciones Ana Julia Marine que esas disposiciones habilitan y regulan la creación de redes privadas de datos para personas naturales a fin de contribuir a la informatización de la sociedad y evitar interferencias en el espectro radioelectrónico.

El director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, Wilfredo López, dijo que las nuevas resoluciones que publica hoy la Gaceta Oficial, habilitan la licencia de operación para situar antenas en exteriores y su enlace con redes públicas.

Apuntó que los reglamentos entrarán en vigor en un término de 60 días posteriores a su publicación.

