Opciones habaneras para el disfrute de la familia

El verano se acerca y las autoridades de La Habana establecen como tarea prioritaria la reparación y mantenimiento de las instalaciones destinadas al disfrute de la familia cubana, así lo confirmó a Radio Reloj el Vicepresidente del Consejo de la Administración, Luis Carlos Góngora.

Explicó que se trabaja en los parques de diversiones entre ellos Monte Barreto, el cual fue sometido a una reparación capital y reabrirá sus puertas con nuevas áreas de servicios gastronómicos, inflables y espacios destinados a las actividades de camping.

Luis Carlos Góngora precisó que también se recupera el Parque Forestal de La Habana donde se ubicarán dinosaurios mecánicos y contará con variadas ofertas gastronómicas y culturales.

Señaló que en el caso de la Isla del Coco y en el Mariposa, del Parque Lenin, se instalarán dos nuevos equipos por lo que estarán en explotación 14 aparatos.

