Nuevo Acuario Delfinario en cayería norte avileña

Jardines del Rey, importante destino turístico en la cayería norte de Ciego de Ávila, posee un nuevo Acuario Delfinario en Cayo Coco, el que, se reconoce como el más grande de Cuba.

La instalación, inaugurada recientemente, es obra del Grupo de Turismo Gaviota y su empresa Marinas Gaviota, y cuenta con un espacio privilegiado para el show de los delfines, además de la posibilidad de hacer fotos e interactuar con ellos.

Lucas y Valentina serán los cetáceos protagonistas del lugar, mediante programas interactivos en la etapa inicial, acompañados por servicios de bar, restaurante y fotografía o personalización de objetos de la mano de Trimagen.

Adecuadas estrategias, sustentadas en la calidad de los servicios, variedad de ofertas y los encantos del entorno, confluyen para lograr un elevado índice de receptividad y el predominio de un turismo de familia al norte de Ciego de Ávila.

