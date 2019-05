Mayo se avizora lluvioso en Cuba

La Habana, Cuba. – Mayo llega con augurios de hacer valer su condición de ser el mes que marca el inicio del periodo lluvioso en Cuba -culmina en octubre-, al esperarse la ocurrencia de totales de precipitación por encima de los promedios históricos en las regiones occidental y central, y dentro del rango de lo normal en el oriente del país.

Según informó el Centro del Clima del Instituto de Meteorología, dicha predicción se fundamenta en las soluciones ofrecidas por los modelos consultados en esa entidad, las condiciones atmosféricas y oceánicas prevalecientes, y el criterio de los especialistas.

Acerca del comportamiento de las temperaturas, los vaticinios prevén valores de máxima habituales para la época en todo el archipiélago cubano, en tanto los referidos a las mínimas deben estar por debajo de los usuales en occidente y centro, y muy próximos a los típicos del quinto mes del calendario en la zona oriental.

