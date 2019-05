La prensa cubana enfrentará los nuevos desafíos

Santiago de Cuba. – En el proyecto de la Revolución y ante las amenazas del imperialismo yanqui, los profesionales de la prensa acompañarán al pueblo cubano en este desafiante empeño, resaltó Ricardo Ronquillo presidente de la Unión de Periodistas (UPEC) en la Asamblea Pre Congreso de Santiago de Cuba.

El dirigente abordó otros importantes retos de la organización relacionados con las estructuras de los órganos de prensa, la modernización de la UPEC, el funcionamiento de los medios públicos ante nuevos escenarios y algunos otros temas de interés.

En la reunión los periodistas santiagueros aprobaron por unanimidad una declaración de repudio a la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton que busca acabar con el ejemplo histórico de Cuba.

Y además expusieron criterios sobre el trabajo desarrollado por la organización en la provincia, desde el Décimo Congreso de la UPEC hasta la fecha.

