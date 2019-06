Juristas artemiseños hacia Congreso Internacional

Una representación de la Unión de Juristas de la provincia de Artemisa, asistirá al Congreso Internacional Abogacía 2019 que en septiembre próximo tendrá por sede al Palacio de las Convenciones en la capital cubana.

La delegación artemiseña integrada por abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios y estudiantes de derecho, durante la séptima edición del evento analizarán las distintas materias del Derecho, desde el punto de vista del conflicto judicial y sus alternativas.

En la provincia de Artemisa realizarán el próximo 26 de junio el evento Preparatorio al Congreso Abogacía 2019, en el motel Las Yagrumas, en el municipio de San Antonio de los Baños.

Entre los temas a debatir destacan los Conflictos de Derecho Civil, Administrativo y de familia, Conflictos penales y criminológicos, derecho agrario y ambiental, entre otros.

