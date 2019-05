Investigan causas de accidente en industria espirituana

Sancti Spíritus, Cuba. – Especialistas del Ministerio del Interior en la provincia de Sancti Spíritus investigan las causas del accidente ocurrido este 28 de mayo en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria Cárnica Toricuba, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Sur de El Jíbaro, en el municipio de La Sierpe.

Maité Toledo Pérez, de 51 años de edad, y trabajadora de este centro resultó fallecida en el hecho, acaecido al explotar el generador de vapor del proceso productivo de la planta por aumento de la presión interna en ese equipo.

Boris Luis Rodríguez, director adjunto de la entidad arrocera, expresó que en el lamentable suceso no se reportaron otros lesionados, aunque sí ocurrieron daños de consideración a la fábrica, los cuales aún no se han cuantificado.

La UEB Toricuba, ubicada en la comunidad de Guasimal, en el municipio de Sancti Spíritus, es la encargada del sacrificio de cerdo y ganado mayor para luego elaborar productos cárnicos con destino a instituciones del turismo, al mercado agropecuario y al consumo social.

Actualmente esa unidad está inmersa, también, en la producción de un tipo de spam, elaborado a partir de la carne de cerdo y de res con el objetivo de destinarlo a la exportación.

