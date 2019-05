Inauguran en La Habana oficina para promoción de turismo a Venezuela

Una oficina comercial conjunta fue inaugurada en La Habana, entre la aerolínea Conviasa y la red hotelera Venetur, con el objetivo de ampliar el turismo de multidestino a Venezuela.

De acuerdo con una información divulgada por la Embajada de Venezuela en Cuba, la instalación se ubica en el centro de Negocios Miramar, en el oeste de la capital cubana, y busca apoyar la estrategia de desarrollo de esta actividad en la nación bolivariana.

La inauguración de la oficina se insertó como parte de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, recientemente finalizada, y a ella asistieron el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, así como las ministras de turismo de Venezuela y Nicaragua.

En este contexto, la venezolana Venetur firmó convenios con la agencia cubana de viajes Cubatur y la nicaragüense Logitur, en pos del desarrollo del turismo multidestino, resaltó la información.

