Impulsan desarrollo hotelero de La Habana

La Habana, Cuba. – En el año en que festejará sus 500 años, La Habana recibirá un importante impulso a su desarrollo turístico, al que se sumarán nuevas instalaciones y otras que serán restauradas.

La capital cubana dispone de 12 mil 480 habitaciones y se trabaja en el rescate de un número considerable de ellas como prioridad del Ministerio de Turismo, informò su director general de Desarrollo, José Daniel Alonso.

Precisó que se han concertado financiamientos con las cadenas españolas Iberostar y Meliá para inversiones en los hoteles Riviera y Habana Libre y se trabaja en la terminación de los hoteles Prado y Malecón, el Gran Hotel y Portales de Paseo.

Anticipó que en las calles Línea y N se hará un hotel marca Encanto y están en perspectiva el Campoamor de Cojímar, la ampliación del Sevilla y la construcción de hoteles en La Puntilla y donde estuvo el restaurante Moscú en La Rampa.

