Iberostar anuncia la apertura de un nuevo hotel en Cuba

Holguín, Cuba. – Un nuevo hotel de la cadena española Iberostar con categoría Selection entrará próximamente en operaciones en Cuba, en la oriental provincia de Holguín.

Iberostar Selection Almirante se erige en el balneario de Guardalavaca y dispondrá de 515 habitaciones, de ellas 60 con la categoría Star Prestige, además contará con varios restaurantes.

La categoría Selection, surge de la más reciente línea estratégica de la marca y en ésta se agrupan aquellos hoteles diseñados para que los huéspedes disfruten de sus vacaciones en primera línea de playa con un turismo elegante, una gastronomía espectacular y un cuidado muy especial para las familias.

Este grupo hotelero con sede en Palma de Mallorca y uno de los principales consorcios turísticos españoles dispone en la actualidad de más de 100 instalaciones hoteleras en 17 países del mundo, incluido Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.