Guantánamo tiene Portal del Ciudadano

Por: Yaylen Rodríguez Lamothe

Ya está activado en internet y disponible en la dirección www.Guantánamo.gob.cu el Portal del Ciudadano en ese territorio, desarrollado por especialistas de la División Territorial de la Empresa Nacional de Software (DESOFT).

Directivos de esa entidad aseguran que con esta implementación se materializa la Presencia en la web, lo que constituye la primera de 5 fases que se dividen en: Interacción, Transacción, Transformación, y Participación democrática.

Durante esta primera etapa del Portal del Ciudadano en Guantánamo se informará a la población acerca de trámites y servicios en el territorio; para lo cual se habilitaron secciones como Salud, Educación, Deportes, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Acontecer guantanamero.

El sitio se identifica en su portada con un logotipo que contiene la frase Guantánamo, tierra singular y heroica.

