Grupo Gaviota: por un destino turístico siempre mejor

El grupo turístico Gaviota sigue invariablemente una línea de trabajo basada en el compromiso de ofrecer un destino siempre mejor, más diverso y renovado, aseguró su vicepresidente de Mercadotecnia, Frank País Oltuski, al presentar sus novedades en la Feria Internacional de Turismo de Cuba.

Destacó el reciente estreno en La Habana del hotel Iberostar Packard, como continuidad de la experiencia de trabajar para cada proyecto los más avanzados requerimientos del operador y las tendencias de consumo del turista.

Añadió que con el grupo francés Accor, a finales de año se pondrá en explotación el hotel Paseo del Prado, de 250 habitaciones, para completar -con el Manzana Kempinksi- una oferta de hotelería de lujo en la ciudad.

El vicepresidente de Gaviota recordó que en ocasión de FITCuba se inauguró el hotel Palacio de Cueto -de la marca Habaguanex- en La Habana Vieja.

Con las aperturas de los últimos 12 meses en La Habana, los cayos de Villa Clara, Jardines del Rey y Holguín, se incorporaron 2 mil habitaciones a la planta hotelera del grupo turístico Gaviota, para sumar 33 mil en 95 alojamientos, informó su vicepresidente, Frank País Oltuski.

En FITCuba anunció que en el último trimestre del año abrirá en Cayo Guillermo el primer hotel del país exclusivo para el segmento LGBTI, y se termina una segunda instalación de gama alta en Playa Pilar.

Señaló que próximamente entrará en explotación en Cayo Cruz, en el norte de Camagüey, un magnífico hotel de 546 habitaciones, en una de las playas más extensas y hermosas del Caribe.

Oltuski destacó, además, el sostenido crecimiento de las excursiones de la Agencia de Viajes Gaviota Tours, y las ofertas náuticas de las Marinas Gaviota marcan tendencias.

