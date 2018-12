Ferias comerciales y actividades culturales en Santiago de Cuba

Por el advenimiento del nuevo año y la celebración del aniversario 60 del triunfo de la Revolución, en Santiago de Cuba enaltecen el júbilo popular ferias comerciales de productos agropecuarios e industriales y variadas actividades culturales.

Empresas del sector agrícola, alimentario y del comercio y la gastronomía, abastecen, hasta el 31 de diciembre, carpas y establecimientos levantados en barrios, avenidas y comunidades por el fin de año.

Mientras que una amplia programación cultural y recreativa se anuncia con el recorrido de congas, la retreta de bandas municipales, el encuentro de personalidades y la presentación del afamado Septeto Santiaguero.

Se incorporan a estas actividades los bailables con JG y su grupo, el festival del Pregón y la apertura de la exposición fotográfica por el triunfo de la Revolución en el parque Céspedes.

