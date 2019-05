Desde hoy en Cuba Ejercicio Meteoro 2019

La Habana, Cuba. – Para enfrentar situaciones de desastres se desarrolla hoy y mañana el Ejercicio Popular Meteoro con el objetivo de eliminar y disminuir lo más posible vulnerabilidades con vistas a la temporada ciclónica desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

De acuerdo con reportes del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil este sábado el Meteoro tendrá una duración de 8 horas a partir de las 08:00 de la mañana y se dedicará a la preparación de los órganos de dirección y de mando en todos los niveles.

El domingo se extenderá por 4 horas y se concretarán actividades prácticas de preparación para enfrentar peligros de desastres y de reducción de vulnerabilidades con la participación de entidades, comunidades y el pueblo.

ElEjercicio Popular Meteoro se desarrolla en Cuba desde 1986 con el fin de elevar la preparación del pueblo ante ciclones y otros fenómenos.

