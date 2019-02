Defender con nuestro voto continuidad del Socialismo (+Fotos)

“Con el voto Sí por la nueva Constitución estamos defendiendo la continuidad de nuestra Revolución y el Socialismo y siendo fieles a las ideas de Martí y de Fidel”, expresó el Miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda.



Luego de ejercer su derecho al voto en el colegio 2 de la circunscripción 63 en el Vedado capitalino, destacó que la moderna Carta Magna construida entre todo el pueblo, es mucho más inclusiva, refrenda el derecho a una educación y salud de calidad así como defiende la prédica martiana de que la Ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.



El vicepresidente cubano dijo que hoy 24 de febrero, fecha trascendental para los cubanos, votamos en el referendo constitucional por perfeccionar nuestro Socialismo en aras de continuar implementando todos los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Enfatizó que el Voto Sí por la nueva Ley de Leyes es también por la paz y la no injerencia en los asuntos internos de la hermana República Bolivariana de Venezuela.



“Lo que ocurre en la frontera colombiana es una maniobra del gobierno de Estados Unidos y sus aliados para agredir militarmente al hermano pueblo venezolano, que se mantiene firme y da una batalla por su soberanía e independencia poniendo en alto el legado de Bolívar y Chávez”, expresó Morales Ojeda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.