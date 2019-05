Cuba impulsa inversiones en el turismo

La Habana, Cuba. – A tono con las celebraciones por los 500 años de La Habana, la ciudad aprecia un dinámico proceso inversionista en su instalaciones de alojamiento y ofertas extrahoteleras.

En la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019 , la delegada del MINTUR en la capital, Xonia Beltrán, presentó las novedades en las inversiones en la infraestructura hotelera -que este año aportarán 470 habitaciones- así como en la remodelación de varias instalaciones recreativas.

El grupo turístico Gaviota incorporó 2 mil habitaciones en el último año, en La Habana, los cayos de Villa Clara, Jardines del Rey y Holguín, informó su vicepresidente Frank País Oltuski.

Anunció que este año se termina una segunda instalación de gama alta en Playa Pilar y pronto estará listo un magnífico hotel en Cayo Cruz, Camagüey.

En la Feria Internacional de Turismo de Cuba, José Reinaldo Daniel Alonso, director general de Desarrollo e Inversiones del MINTUR, ofreció una actualización de las oportunidades de negocios en ese sector.

Informó que actualmente están definidos 610 proyectos para la inversión extranjera en lìneas como alojamiento, recreación, inmobiliarias, turismo de naturaleza, náutica y campismo -una modalidad de creciente interés en el mercado internacional.

Evelyn Guilarte, directora general del Grupo Internacional de Turoperadores y Agentes de Viajes Havanatur S.A. presentó la oferta de Viajes Multidestinos Cuba, una ventana al Caribe, junto a autoridades del sector turístico de Nicaragua y de Quintana Roo en México.

Coincidieron en reconocer las enormes potencialidades de aprovechar las conexiones aéreas en la región caribeña para complementar sus atracciones turísticas.

