Cuba celebra aniversario de la Brigada Venceremos (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, celebró el aniversario 50 de la Brigada Venceremos, la cual tiene como premisa la eliminación del bloqueo estadounidense impuesto a la Isla.

La vicepresidente del ICAP, Noemí Rabaza, expresó la importancia de la labor realizada por los brigadistas durante la jornada de trabajo en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella.

Cuba está eternamente agradecida por el trabajo de la Brigada, y el apoyo brindado en la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 6 décadas, apuntó Rabaza.

La brigadista neoyorkina, Heidi María López, resaltó su posición en contra de la políticas asumidas por el actual presidente estadounidense, Donald Trump, en contra de la nación caribeña, que incluye la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

