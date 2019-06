Correo postal apuesta por su desarrollo

La Habana, Cuba. – La capital cubana acogerá, del 24 al 28 de junio, tres eventos internacionales de gran trascendencia para el futuro del servicio postal dentro y fuera de la Mayor de las Antillas.

Organizados por el Ministerio de Comunicaciones y el Grupo Empresarial Correos de Cuba, en los eventos se debatirá sobre comercio electrónico, iniciativas de la región y se examinarán otras oportunidades de colaboración, argumentó Eldis Vargas, vicepresidente de Correos de Cuba.

El Foro de Estrategia Regional para el Caribe de la Unión Postal Universal, la XXII Conferencia Anual de la Unión Postal del Caribe y el XVII Consejo de Ministros de Asuntos Postales del Caribe sesionarán en el Hotel Iberostar Parque Central de la capital cubana para intercambiar sobre temas medulares del servicio.

Cuba es miembro activo de la Unión Postal Universal desde el año 1902.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.