Coppelia habanero abrirá con nuevos bríos

La Habana, Cuba. – En busca de recuperar antiguos servicios y darle nuevos bríos a la heladería Coppelia, ubicada en las calles L y 23, en La Habana, se realizó una amplia reparación de sus instalaciones y del sistema de frío, informó el vicepresidente del Consejo de la Administración, Luis Carlos Góngora.

Afirmó que luego de su reapertura, el Coppelia ofertará, como en sus inicios, el helado insigne con al menos 10 sabores diferentes todos los días; y cuenta con baños, carpintería, cristalería, carpas y jardines renovados.

Góngora agregó que de conjunto con la Empresa Eléctrica de La Habana se desarrolló un proyecto de iluminación interior y exterior, que incluyó el soterrado de todo el nodo donde se ubica la heladería.

Señaló que de manera paralela se modernizó la fábrica Coppelia con el fin de ampliar sus capacidades y poder garantizar, al menos, 10 sabores de helados para el disfrute del público.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.