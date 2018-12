Consolida su gestión Parque Tecnológico de Matanzas

Matanzas, Cuba. – Para el avance de la informatización de la sociedad cubana, funciona en la provincia de Matanzas el primer Parque Científico Tecnológico del país, para buscar soluciones a problemáticas de la población.

La Universidad Camilo Cienfuegos acoge la sede del Parque que cuenta con una Junta Directiva liderada por la doctora en Ciencias, Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la casa de altos estudios.

El Parque Científico y Tecnológico de Matanzas gestiona el flujo del conocimiento y actúa como puente entre la investigación y el mercado en la transferencia, comercialización de productos y actividad económica sostenible de creación.

Frutos de esa integración resultan la aplicación para celulares MI Constitución y la Plataforma Bienestar que conecta a los gobiernos locales a una sala situacional para gestionar la solución de planteamientos de la población.

