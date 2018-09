Confirman ocurrencia hoy de equinoccio de otoño

El Instituto de Geofísica y Astronomía confirmó en La Habana que hoy ocurre el equinoccio de otoño, un fenómeno que solo sucede dos veces al año, cuando el día y la noche duran el mismo tiempo.

Desde el punto de vista astronómico, ese momento marca el final del verano y el comienzo del otoño en el hemisferio Norte y también el final del invierno, así como el comienzo de la primavera en el hemisferio Sur.

La palabra equinoccio procede del latín y significa noche igual, lo que hace referencia al día y la noche, de aproximadamente doce horas cada uno, según especialistas del sector.

Con su aparición, el sol del mediodía comienza a estar cada vez más bajo y las noches empiezan a volverse cada vez más largas, lo cual establece oficialmente el comienzo del otoño en el hemisferio norte y el inicio de la primavera en el del sur.

