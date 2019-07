Cienfuegos va por más en 26

Cienfuegos, Cuba. – El Acto Provincial en Cienfuegos por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se realizará el venidero día 24, en la Plaza Polivalente de la ciudad.

La designación, avalada por el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Consejo de la Administración, consideró, en el bicentenario de la urbe, el impulso de obras y proyectos en la segunda etapa del presente año, denominada Cienfuegos va por más.

Las empresas, entidades y organismos aportan al desarrollo económico con el cumplimiento de la circulación mercantil, el tributo del uno por ciento como contribución territorial, dirigido a proyectos que generan ingresos y avances.

Andrés Román Albelo, primer secretario del Partido en el municipio de Cienfuegos, dijo que cuentan con más de 20 programas de desarrollo local y varios de ellos muestran resultados significativos.

