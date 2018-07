Celebra aniversario emisora radial de Cienfuegos

Con una actividad político cultural en el centro recreativo Tropisur, el colectivo de la emisora Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos, celebró el aniversario 82 de fundada.

Mairelis Pernía Cordero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, felicitó a sus directivos, profesionales de las áreas informativa y de programación por el esfuerzo en divulgar al pueblo el acontecer local, nacional e internacional.

La cadena radial de Cienfuegos posee emisoras en los municipios de Aguada de Pasajeros, Cruces y Cumanayagua, muy escuchada por los oyentes, quienes reconocen la calidad del trabajo que se extiende más allá de sus fronteras.

Directivos de la planta expresaron que para la temporada de verano iniciada este domingo diseñaron una programación especial de sus espacios, de acuerdo con los gustos y preferencia de los segmentos poblacionales.

