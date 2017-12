Autorizan importación temporal de vehículos automotores

La Habana, Cuba. – La Aduana General de la República de Cuba pondrá en vigor a partir del 1ero. de enero una actualización en el proceso de despacho de las embarcaciones de recreo extranjeras en las Marinas habilitadas en el país para el tráfico internacional.

Según consta en la web de este organismo de control, el objetivo de las adecuaciones es facilitar y agilizar el despacho aduanero de estas embarcaciones y de los yatistas que arriban a bordo de ellas.

Ahora los yatistas sólo pueden importar sus efectos personales, con la condición de que las cantidades, artículos y valores se correspondan con lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, las nuevas disposiciones autorizan la importación temporal de vehículos automotores que arriben a bordo de las embarcaciones de recreo, solo a los yatistas extranjeros.

