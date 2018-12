Autoridades mayabequenses dialogan con la prensa del territorio

Las principales autoridades del Partido y el Gobierno de Mayabeque intercambiaron con directivos de los medios de comunicación, la delegación territorial del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y corresponsales nacionales de la provincia.

En el encuentro efectuado en el teatro de la Asamblea Provincial del Poder Popular se informó a los dirigentes sobre las principales tareas realizadas en 2018 por los distintos medios de comunicación y redes sociales en Mayabeque.

También se analizó la plantilla laboral de cada entidad y la formación de nuevos profesionales, lo cual está limitado debido a las pocas plazas de periodismo otorgadas a la provincia.

Yanina de la Nuez Aclich Primera Secretaria del Partido en Mayabeque y Tamara Valido Benítez Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular presidieron el diálogo con los periodistas.

