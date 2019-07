Arriba hoy a Granma nuevo tren de pasajeros

Bayamo, Cuba. – Especial regalo para los granmenses, a nueve días de celebrar el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, es contar desde ahora con el servicio ferroviario de los nuevos coches chinos que inicia la ruta Habana-Bayamo-Manzanillo.

A las 09:30 de esta mañana llegará ese tren a la estación de Bayamo, y media hora después los coches de Manzanillo partirán tirados por una locomotora hacia esa ciudad, a la cual arribarán a las 11:45.

Los viajeros de Campechuela, Media Luna, Niquero y Pilón, son trasladados en ómnibus desde Manzanillo para esas localidades y viceversa, y tienen garantizadas reservaciones en el tren los restantes municipios de Granma.

Armando Góngora, director de la Unidad Empresarial de Base Ferrocarriles Granma, ratificó la gran demanda del tren Habana-Bayamo- Manzanillo por su confort y llama a la población a cuidarlo.

