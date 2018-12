Anuncian Premio de Arquitectura

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, anunció la entrega del premio por la Obra de la Vida 2018 al arquitecto Omar López Rodríguez, por su trayectoria en el área de conservación patrimonial.

El jurado exaltó la dedicación y entrega de López en la formación de profesionales y especialistas de varios países, así como su trabajo en la protección de los valores patrimoniales nacionales y universales.

Integraron la junta, el Historiador de la Ciudad de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler; los doctores en esa especialidad José Linares y Daniel Taboada, y los arquitectos Isabel Rigol e Irán Millán.

En esta séptima edición, el comité del premio reconoció la actividad restauradora que se realiza en las provincias cubanas por consagrados especialistas en las diferentes esferas de la conservación del patrimonio cultural, y de igual forma valoró la trayectoria de cada uno de los nominados.

