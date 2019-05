Accidente en el Malecón habanero deja muertos y heridos

La Habana, Cuba. – Tres personas murieron y 21 resultaron heridas en la madrugada de este domingo, cuando un vehículo antiguo salió de la vía y subió al contén en el área de 23 y Malecón, en La Habana, e impactó a varias personas que se encontraban en el lugar.

Luego del accidente, ocurrido poco después de la medianoche, los heridos fueron llevados al Hospital Docente Clínico Quirúrgico Calixto García. Según reportes de la mañana de este domingo, siete habían sido intervenidos quirúrgicamente y cinco se reportaban como graves.

Tres menores de edad fueron remitidos al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez y una persona mayor de edad hacia el hospital Salvador Allende.

En las instituciones de Salud existe aseguramiento de personal médico, paramédico e insumos necesarios para la atención a los heridos dijo el Doctor Edilberto González Ortiz, director del Calixto García, según una publicación en la página del periodista Ricardo Gómez en Facebook.

Esa misma fuente recoge el testimonio de Rafael Pantoja Reyes uno de los 20 pacientes atendidos en el hospital Calixto García, quien declaró que la atención de médicos y enfermeros ha sido buena y ágil.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades.

