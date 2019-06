A los hombres que lo merecen todo

El venidero 16 de junio, se celebrará en todo el país el Día de los Padres, y en homenaje a ellos el Grupo Empresarial Correos de Cuba presentó hoy su nueva campaña dedicada a reconocer la importante función de la figura paterna.

El director Comercial del Grupo, Mario Suárez, explicó que se presentan 10 diseños de postales franqueadas, que bajo el lema Padre, mi héroe, reúnen frases para elogiar, y demostrar su valía, pero también para expresarles cuánto los amamos o cuán imprescindibles son en nuestra vida.

Circularán en el país más de 1 millón de postales, que la población podrá adquirir en los espacios de comercialización de Correos de Cuba y a través de carteros y agentes postales.

Como novedad este año también se podrán encontrar las tarjetas en la Feria Arte para Papá, evento que se realiza por primera vez a nivel nacional y con sedes en 9 territorios del país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.