Vicepresidente cubano insta a lograr servicios de excelencia

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, exhortó a lograr servicios de excelencia durante una visita realizada al policlínico Orlando Santana Valdés, ubicado en el Mariel.

Morales Ojeda se interesó por las condiciones laborales del personal, la rehabilitación de la unidad quirúrgica, del hogar materno, de las consultas externas y del cuerpo de guardia.

Resaltó que la preparación del equipo médico encargado de la guardia en el policlínico, en el hospital universitario Calixto García, les dotará de un alto nivel de especialización y competencia, pues en este último centro reciben unos 600 pacientes diarios.

Añadió que las reparaciones, la tecnología instalada y la preparación de médicos, enfermeras y técnicos deben tributar a la solución del 70 por ciento de los problemas de la población en la atención primaria.

