Vacunación antipolio beneficiará a niños en Holguín

La recién inaugurada Campaña de Vacunación Antipolio de este 2019 inmunizará a más de 45 mil niños del territorio holguinero.

Los padres de los vacunados deben encargarse de que 30 minutos antes y después de recibir la dosis, el pequeño no ingiera agua u otro alimento, para evitar que con el vómito sea eliminada la vacuna y porque el cloro que contiene el agua también la inactiva.

Clara Fernández Batista, jefa del Programa Provincial de Vacunación, refirió que aquellos niños que presenten vómitos, diarreas, fiebre o estén inmunodeprimidos no se les suministrará la inyección hasta tanto estén restablecidos y evaluados por su médico de asistencia.

La vacunación antipolio finalizará el próximo 2 de Marzo y forma parte delas 13 vacunas que protegen la salud y el bienestar de los niños cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.