Servicio de Fisioterapia beneficia a más avileños

Ciego de Ávila, Cuba. – Miles de pacientes de Ciego de Ávila mejoran su vida con el empleo de Fisioterapia en las salas creadas en las áreas de salud de todos los municipios.

En el territorio crece la cifra de atendidos con ese programa de la Revolución, que favorece la rápida recuperación de los enfermos, y su pronto retorno a sus labores habituales con la ayuda de especialistas y técnicos de la salud.

Masajes, mecanoterapia, diatermia y ultrasonido, son algunos de los servicios que ofrecen estos centros, los cuales disponen de modernos equipos y medios, que contribuyen a la rehabilitación integral de pacientes con diversas afecciones.

Creadas en el país a inicios de este siglo, las Salas de Fisioterapia de Ciego de Ávila, acercan la asistencia médica al lugar de residencia de los aquejados, quienes agradecen los esfuerzos del Estado por garantizar calidad de vida.

