Realizan en Matanzas acciones en Semana de Lactancia Materna

Matanzas, Cuba. – Del 1ro al 7 de agosto se celebra en todo el país la Semana de la Lactancia Materna, que en la provincia de Matanzas organiza diversas actividades para promover esa práctica en la vida del bebé.

A ese milenario hábito se le distingue como la opción más segura para brindar buena salud y crecimiento adecuado a los pequeños, por el aporte nutricional, inmunológico y emocional que proporciona al recién nacido.

Durante la Semana de la Lactancia, en Matanzas, se organizan charlas educativas en los hogares maternos, entregan plegables informativos, reconocimientos a especialistas del tema y se realizan promociones en los medios de comunicación.

Un banco de leche se inaugurará el próximo día 8, como parte de la efeméride instituida por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



