Permanecen hospitalizados once lesionados en accidente en Camagüey

De los 37 lesionados en el accidente de tránsito masivo ocurrido en la mañana de este viernes en el kilómetro 30 de la carretera de Santa Cruz del Sur, en Camagüey, 11 son atendidos en el Hospital Universitario Manuel Ascunce, en esta ciudad.

Según informó Miguel García, director del centro asistencial, de esas 11 personas, 5 se mantienen ingresadas y reportadas de cuidado, y otras SEIS en observación por traumas menores.

Datos facilitados por el puesto de mando del Ministerio del Interior en el territorio señalan que en el accidente, ocurrido alrededor de las 6:00 de la mañana de este viernes, falleció Yaimara Portal Vega, de 36 años, pasajera del camión.

Se presume que el camión se volcó luego de rozar con un auto de porte ligero y debido al impacto, un neumático del camión reventó, ocasionando la pérdida del control de su chofer.

