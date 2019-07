Milagro de una visión solidaria con la humanidad (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El vicepresidente cubano, Roberto Morales Ojeda, asistió en La Habana a la entrega de la Bandera de Proeza Laboral al Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, por el altruismo, solidaridad y resultados en 15 años de la Operación Milagro.

Ulises Guilarte, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, al entregar el honroso galardón al director del centro, Marcelino Ríos Torres, expresó que Fidel y Chávez sentirían satisfacción y respeto por esos hombres y mujeres que continúan escribiendo páginas gloriosas.

Agregó que la Misión Milagro es una obra de profunda concepción humanista, la cual agradecen miles de personas por el beneficio que representa para la salud.

En la entrega de la Bandera de Proeza Laboral al Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, Roberto Morales Ojeda impuso la Distinción Manuel Piti Fajardo a 20 galenos por su permanencia en el sector.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político, entregó el Sello Aniversario 80 de la fundación de la CTC, a 11 trabajadores, 8 del Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, y 3 de centros vinculados a la Operación Milagro.

En el acto, la doctora Oneida de la Caridad Pérez, Jefa del Centro de Microcirugía Ocular del instituto, señaló que ese programa se establece en 10 países con 40 posiciones quirúrgicas, y hasta la fecha cerca de 4 millones de personas de 28 naciones se beneficiaron con el proyecto.

Ratificó el compromiso y apoyo al Estado cubano, para continuar siendo baluarte y guía de la Oftalmología, e incrementar la calidad de sus servicios.

José Ángel Portal, Ministro de Salud Pública, y Santiago Badía, secretario general del sindicato, entregaron en el acto, reconocimientos a prestigiosos médicos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.