Logros de la medicina cubana por el mundo

Con ofertas de programas médicos, de salud y calidad de vida, de cara al mercado internacional, llegará a Fóz do Iguazú, en Brasil, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S A, del 12 al 15 de septiembre.

Como parte de la XXVIII Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud, Bienestar y Calidad de Vida, uno de los temas será la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en función del desarrollo de la infraestructura hotelera de los Balnearios Terapéuticos en nuestra Isla.

De acuerdo con la empresa, Cuba también llevará a esa región del Estado de Paraná, en Brasil, las potencialidades académicas en postgrados de Hidrología Médica.

Se realizará, además, la presentación de La Ruta de las Aguas en Cuba, que pone a disposición del turista las bondades de los recursos termales y minero-medicinales, y garantiza la atención de profesionales de la salud.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.