La inocuidad de los alimentos: responsabilidad de todos

Cuba se suma hoy con múltiples actividades a la celebración, por primera vez, del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que tiene como objetivo intensificar los esfuerzos para garantizar que sean seguros.

Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que los alimentos nocivos, contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas matan a unas 420 mil personas cada año en el orbe, muertes que son totalmente evitables.

Para lograr la inocuidad alimentaria es fundamental aplicar medidas adecuadas a lo largo de la cadena de suministro, desde los agricultores hasta los consumidores.

Mantener higiene, separar los crudos de los cocidos, cocinarlos totalmente, tenerlos a temperaturas seguras y utilizar agua e ingredientes naturales inocuos, son regulaciones claves para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

