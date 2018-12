La dignidad no se negocia (+Fotos)

En el acto central por la culminación de la participación de la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos para Brasil, Díaz-Canel dijo a los profesionales de la salud:

Aseguró que la posición reaccionaria del presidente electo de Brasil ha vuelto vulnerable a una parte de la población arriesgando lo más preciado que tiene todo ser humano su salud y su vida.

En el acto central por la culminación de la participación de la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos para Brasil, Diaz-Canel dijo que nuestros profesionales han escrito una historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista conocida y reconocida por prestigiosos organismos internacionales, entre los que destacan las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud.

Comentó que era imposible quedarnos de brazos cruzados ante un gobierno soberbio e insensible, incapaz de entender que nuestros médicos llegaron a Brasil movidos por el impulso de servir al pueblo, atender su salud y su alma, no a negociar con ellas.

Díaz Canel aseguró a los médicos que llegan en un momento importante para Cuba, cuando estamos a punto de aprobar la nueva Constitución que será sometida a referéndum el próximo 24 de febrero, avanzan programas como la informatización de la sociedad y la construcción de viviendas y hemos declarado fundamental la batalla económica que nos permite enfrentar con mayor eficiencia el bloqueo que se ha recrudecido contra el país.

En la Unidad Central de Cooperación Médica, la colaboradora Indira García, en nombre de sus colegas, recalcó que la labor de los profesionales cubanos en Brasil culminó con resultados que ni los propios enemigos han podido ocultar, transformamos indicadores de salud y mejoramos la calidad de vida de millones de brasileños, recalcó.

El segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura y el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales entregaron reconocimientos a organismos que apoyaron en el aseguramiento a la participación cubana en el Programa Más Médicos para Brasil. Ellos fueron los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, del Transporte y Salud Pública, el Banco Central de Cuba, la Aduana General de la República y los medios de comunicación masiva .

En el acto, al cual también asistieron miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado, la UJC, y el Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, entre otros, conmovió con su música el cantautor Raúl Torres, quien interpretó Ángeles de batas blancas y Cabalgando con Fidel.

