Insiste Ministro de Salud cubano en calidad de servicios

El doctor Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de Salud Pública, destacó en Pinar del Río la necesidad de brindar servicios asistenciales de calidad y preservar los resultados de la provincia.

En una visita al territorio, el miembro del Buró Político evaluó la marcha de las transformaciones en el sector, destinadas a resolver las dificultades aún existentes en cuanto a calidad y que generan insatisfacciones en la población.

Tiene mucho que ver con el rescate de los conceptos fundacionales del médico y la enfermera de la familia, para garantizar la solución a más del 70 por ciento de los problemas de salud desde la atención primaria, precisó el Ministro de Salud.

Pinar del Río cuenta con un programa de reparación de consultorios, de mejoramiento de infraestructuras; pero debemos lograr un uso eficiente de los recursos, apuntó Roberto Morales Ojeda.

