Iniciado simposio químico en La Habana

Con la presencia de 25 entidades nacionales y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial de las oficinas de Cuba y Viena, se inició este miércoles en La Habana, el Primer Simposio del Centro de Investigaciones Químicas.

Ricardo Trujillo, Presidente del Centro de Investigaciones Químicas, dijo que en el foro, dedicado al XX Aniversario de la institución científica, participan ponentes de prestigiosas universidades.

Añadió que con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Cuba avanza el proyecto: Programa de Mejoramiento Técnico y Material en el sector de la Producción de Agroquímicos y Mejoramiento Agrícola.

Trujillo señaló que el experimento será de gran impacto para la Empresa Química Revolución de Octubre de Nuevitas, Camagüey y en el Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola GESIME.

