Incentivan a tomar medidas contra el Aedes Aegypti

La Habana, Cuba. – Ante las altas temperaturas y las lluvias, las autoridades sanitarias de Cuba exhortan a la población a tomar medidas preventivas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue, el Zika y el Chikungunya.

Recomiendan limpiar y tratar los tanques elevados, así como tapar herméticamente todos los depósitos de almacenamiento de agua, utilizar el abate o el bactivec, y eliminar aguas estancadas en patios y azoteas.

Para combatir al Aedes Aegypti, las autoridades de salud llaman a colaborar con la fumigación de los hogares, acompañar al operario en la inspección de su vivienda y eliminar junto a él posibles criaderos, permitiéndole cepillar los depósitos y aplicarle el abate.

Recuerde que debe acudir de inmediato al médico ante la presencia de fiebre, erupción en la piel (rash), dolor de cabeza y en la espalda o enrojecimiento de los ojos (conjuntivitis).

