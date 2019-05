Guantánamo desarrolla la Semana de Acción contra el Mosquito

En Guantánamo se promueve la Semana de Acción contra el Mosquito para crear conciencia sobre la importancia de eliminar los criaderos de insectos trasmisores del Dengue, Zika, Chicunguya y Fiebre Amarilla.

El evento, auspiciado por los Centros provinciales de Higiene y Epidemiología y de Promoción de la Salud, insiste en educar a la población en la necesidad de mantener tapados y cepillados los recipientes con agua e higienizar patios, azoteas y solares.

La Licenciada Diosmerlis Matos, jefa del Departamento de Promoción de Salud en la provincia, explicó que durante toda la semana accionan en varios municipios guantanameros los dúos focales en zonas de mayor complejidad epidemiológica.

En Guantánamo, los barrios con alto riesgo ambiental se localizan en las zonas Norte, Sur y San Justo, donde se efectuarán festivales de salud, barrio-debates y trabajos voluntarios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.