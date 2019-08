Fabrican en Japón medicamento cubano

La Habana, Cuba. – El medicamento cubano natural Policonasol, conocido como PPG, que disminuye el colesterol y es de gran importancia en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares isquémicas, será producido y comercializado en Japón.

El PPG constituye un suplemento que mejora la calidad de vida en las personas de la tercera edad, etapa en la cual se incrementan las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes.

Tanto Cuba como la nación nipona cuentan con una elevada esperanza de vida, por lo cual resulta de vital interés mejorar el desarrollo de ese sector poblacional, el mayor consumidor de este medicamento.

El Centro de Investigaciones Científicas de Cuba, que elabora el PPG a partir de la cera de la caña de azúcar, celebró en 2018 los 25 años de su primer registro e introducción en el mercado nacional y en más de 30 países.

