El andar de Cuba llevando salud no se detendrá

La Habana, Cuba. – Más de 29 mil colaboradores de la salud cubana están presentes en 65 países, donde realizan una modesta contribución al anhelo infinito de la cobertura sanitaria universal, a la vez que garantizan sostenibilidad de múltiples programas y servicios sanitarios en Cuba.

Resaltó que donde quiera que haya un cooperante, allí está Cuba, Isla insumisa y rebelde que conoce de amor, no de odio y que continuará apostando por la salud.

Portal dijo que desde la ayuda a Argelia en 1963, ha existido siempre una vocación de servir y es un camino en el que, aseguró, no nos detendremos, es el andar de Cuba por la salud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.