Donar sangre es dar vida

Por el deseo de ayudar a salvar vidas, hace más de 3 años el joven Mario Medina es donante voluntario de sangre, acto generoso que, asegura, lo hace sentir muy útil pues sabe que alguien la necesita.

El trabajador por cuenta propia en La Habana dijo que experimenta una gran felicidad cada vez que sale del Banco de Sangre donde realiza ese gesto altruista y solidario que posibilita el aseguramiento de la asistencia médica y la producción de medicamentos.

Destacó que ser donante es dar vida en vida, pues ayuda a quienes afrontan intervenciones médicas y quirúrgicas complejas, deben someterse a un trasplante y a los que padecen cáncer u otras enfermedades.

Con el lema Sangre segura para todos, hoy 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre; llegue entonces el reconocimiento a quienes en toda Cuba realizan esa acción que engrandece el alma y salva vidas.

