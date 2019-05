Debaten sobre Ciencias Médicas

El Fórum de Ciencia y Técnica del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos contribuye al debate entre profesionales de diferentes especialidades del principal centro de salud de la provincia de Sancti Spíritus.

Casi 500 ponencias con resultados relevantes en la innovación tecnológica e investigación se analizan en el evento, que concluirá el 31 de mayo.

Según los organizadores, el encuentro reconoce el aporte del movimiento de aniristas e innovadores para solucionar dificultades y sustituir importaciones de equipos y piezas, una de las formulas cubanas para enfrentar las limitaciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos.

El hospital provincial General Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, inaugurado en 1986 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sobresale por su movimiento científico e innovador.



