Cuba con más de 10 mil nuevos profesionales de la Salud

La Habana, Cuba. – Más de 10 mil 100 nuevos profesionales de la Salud, de ellos más de 7 mil 600 Smédicos, de ellos 1 535 de otras nacionalidades, reciben por estos días sus títulos en las graduaciones de las Universidades de Ciencias Médicas de toda Cuba.

El ministro de Salud Pública, José Angel Portal, enfatizó que cuando los egresados se incorporen a los centros sanitarios comenzará la etapa de formación pos-gradual, período más importante en su ciclo formativo, como un proceso continuo que caracteriza a nuestra docencia médica.

Dijo que la entrada de nuevos profesionales al Sistema Nacional de Salud ocurre en un momento de perfeccionamiento del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, unido al avance de la ciencia y la innovación.

El ministro exhortó a los graduados a entregar lo mejor de sí por el bienestar de nuestro pueblo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.