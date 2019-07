Condecoran a trabajadores de institución insignia de la Biotecnología (+Fotos)

La Distinción Juan Tomás Roig fue entregada hoy a trabajadores con trayectoria relevante, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que celebra su aniversario 33 de fundado por Fidel.

En nombre de los condecorados, Ángela Estela Sosa, especialista en seguridad y control ambiental de la prestigiosa institución, evocó a Fidel cuando en la inauguración expresó «el centro es grande, pero yo espero que sean grandes también los resultados científicos que obtengan», y ha sido así.

Dijo que recibir la Distinción Juan Tomás Roig, representa un compromiso para seguir trabajando por nuevos resultados para nuestro pueblo.

