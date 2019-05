Concluye Congreso Internacional de Diabetes

Resultados de investigaciones y avances en la lucha para controlar la Diabetes y sus complicaciones han sido expuestos en el I Congreso Internacional de Diabetes, que concluye hoy en La Habana.

El programa científico de la jornada final de la cita, que también incluye al X Congreso Cubano de Diabetes, contempla un simposio de diabetes en niños y adolescentes; las particularidades de esa enfermedad en el adulto mayor; y la epidemiología de la obesidad y la diabetes en Cuba.

Cuba expone su experiencia en la atención a las personas con diabetes, enfermedad crónica no transmisible que ha incrementado sus tasas de prevalencia y mortalidad en las últimas décadas en todo el mundo.

Esa dolencia es una condición que tributa a las primeras causas de muerte como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, motivo por el cual insistió en la importancia de la prevención y la educación.

