Cita de la Industria Biofarmacéutica

Por: Lázaro Silva

El X Taller de Procesamiento Aséptico en la Industria Biofarmacéutica del Centro Nacional de Biopreparados, Biocén, de Mayabeque, reúne a científicos nacionales y foráneos en el conocimiento de nuevas tendencias, fabricación de medicamentos estériles e integridad de datos.

Mediante conferencias y paneles expertos de Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Ecuador, Alemania, Argentina y directivos de BioCubaFarma, intercambian experiencias.

Hasta el jueves sesionará esta décima edición que le permitirá principalmente a los especialistas de Biocén, mostrar los avances logrados en tan importante labor y conocer los últimos adelantos en la materia.

De muy satisfactorio calificaron los presentes la organización del evento científico y los intercambios diarios, lo cual les permitirán a todos elevar sus conocimientos, conocer nuevos medicamentos y el tratamiento aséptico.

